Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні

Новопризначена глава представництва НАТО в Україні Карен Мактір почала роботу на новій посаді, провівши першу публічну зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Про хід зустрічі у вівторок йдеться на офіційній сторінці Офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook , пише "Європейська правда".

Мактір, пирзначена на початку року, замінила на посту Александра Віннікова, який очолював представництво НАТО в Україні з часу його заснування у березні 2016 року. Раніше Мактір обіймала посаду військового аташе посольства Великої Британії в Україні.