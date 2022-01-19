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Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні

Новопризначена глава представництва НАТО в Україні Карен Мактір почала роботу на новій посаді, провівши першу публічну зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні Фото: google.com

Про хід зустрічі у вівторок йдеться на офіційній сторінці Офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook , пише "Європейська правда".

Мактір, пирзначена на початку року, замінила на посту Александра Віннікова, який очолював представництво НАТО в Україні з часу його заснування у березні 2016 року. Раніше Мактір обіймала посаду військового аташе посольства Великої Британії в Україні.

Ольга Стефанішина і Карен Мактір

ФОТО: ОФІС З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як зазначили в офісі віцепрем’єрки, Ольга Стефанішина привітала Мактір з призначенням на посаду та наголосила на важливості подальшої інтенсифікації діалогу Україна-НАТО.

"Наша спільна мета - використовувати всі можливі засоби для ефективної протидії безпековим загрозам у регіоні. Подальше розширення співпраці Україна-НАТО в цьому випадку може стати не лише ключем до зміцнення обороноздатності України, а також значно посилити безпеку союзників", -  наголосила Стефанішина. 

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна високо цінує підтримку НАТО, водночас наголосивши, що навіть в умовах серйозних безпекових загроз важливо не втрачати з фокусу уваги порядок денний, повязаний з реформам. 

Мактір і Стефанішина зупинились на питаннях підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді та важливості напрацювання Стратегічної концепції Альянсу, яка стане дорожньою картою НАТО на наступне десятиліття й  визначить курс Альянсу щодо роботи з країнами-аспірантами.

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19 01 2022 13:00
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