Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні
Про хід зустрічі у вівторок йдеться на офіційній сторінці Офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook , пише "Європейська правда".
Мактір, пирзначена на початку року, замінила на посту Александра Віннікова, який очолював представництво НАТО в Україні з часу його заснування у березні 2016 року. Раніше Мактір обіймала посаду військового аташе посольства Великої Британії в Україні.
Ольга Стефанішина і Карен Мактір
ФОТО: ОФІС З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Як зазначили в офісі віцепрем’єрки, Ольга Стефанішина привітала Мактір з призначенням на посаду та наголосила на важливості подальшої інтенсифікації діалогу Україна-НАТО.
"Наша спільна мета - використовувати всі можливі засоби для ефективної протидії безпековим загрозам у регіоні. Подальше розширення співпраці Україна-НАТО в цьому випадку може стати не лише ключем до зміцнення обороноздатності України, а також значно посилити безпеку союзників", - наголосила Стефанішина.
Віцепрем’єрка зазначила, що Україна високо цінує підтримку НАТО, водночас наголосивши, що навіть в умовах серйозних безпекових загроз важливо не втрачати з фокусу уваги порядок денний, повязаний з реформам.
Мактір і Стефанішина зупинились на питаннях підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді та важливості напрацювання Стратегічної концепції Альянсу, яка стане дорожньою картою НАТО на наступне десятиліття й визначить курс Альянсу щодо роботи з країнами-аспірантами.
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