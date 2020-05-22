"Нова пошта" запустила другий етап масштабування проекту зі збору вторинної сировини у відділеннях

"Нова пошта" встановлює бокси для збору макулатури та поліетилену ще в 822 відділеннях

У відділеннях, що беруть участь у проекті, встановлюють два бокси для збору вторсировини: один для макулатури і гофрокартону, другий - для поліетилену.

Група компаній "Нова пошта" запустила другий етап масштабування проекту зі збору використаної упаковки у відділеннях в обласних і районних центрах, про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті компанії в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нова пошта" встановлює бокси для збору макулатури та поліетилену ще в 822 відділеннях. Отже, проект охопить понад 1370 відділень компанії у всій Україні в обласних і районних центрах.

"За перші чотири місяці 2020 року ми зібрали майже 700 тонн вторсировини, серед яких майже 600 тонн - це макулатура і гофрокартон. Ми підрахували, що з такої кількості можна зробити більше ніж 4 млн нових коробок об'ємом 2 кг і радіємо, що зберегли майже 10 тис. дерев. Окрім того, із зібраного нами поліетилену можна виготовити 3 млн сміттєвих пакетів. Це хороші результати, тому ми вирішили далі масштабувати проект", - коментує СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

У відділеннях, що беруть участь у проекті, встановлюють два бокси для збору вторсировини: один для макулатури і гофрокартону, другий - для поліетилену.

У компанії налагоджено повний цикл збирання вторсировини - збір відбувається на терміналах та у відділеннях, далі вторсировину передають підрядникам на переробку. За 2019 рік компанія зібрала 1341 тонну макулатури, що майже на 50% більше, ніж у 2018 році. Також за рік зріс на 16% обсяг зібраного поліетилену.

Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії нараховує понад 6 тис. відділень у всій країні.

Група "Нова пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова пошта Інтернешнл".

Нагадаємо, що "Нова пошта Глобал" запустила регулярну авіадоставку з/до США та Китаю