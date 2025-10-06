Нова прем’єрка Литви здійснила свій перший закордонний візит до Києва

Україна стала символічним вибором для її дебютної поїздки.

В понеділок, 6 жовтня, голова уряду Литви Інга Ругінене прибула з першим офіційним візитом до Києва.

Про приїзд Ругінене повідомила сама політикиня у соцмережі X (Twitter), опублікувавши фото з Михайлівської площі біля Стіни пам’яті загиблих захисників України.

Україна стала її першою закордонною поїздкою на посаді прем’єр-міністерки.

"Немає місця, яке було б кращим для мого першого візиту, аніж вільна й незламна Україна," - написала прем’єрка.

Вона додала, що разом із в.о. прем’єр-міністерки України Юлією Свириденко вшанувала пам’ять полеглих українських військових.

Інші подробиці візиту, зокрема заплановані зустрічі чи заяви, наразі не розголошуються.

Інга Ругінене очолила уряд Литви після дострокових виборів, які завершились формуванням коаліції з участю правої партії "Зоря Німану".

Сам процес формування кабінету супроводжувався скандалами: президент Гітанас Науседа відмовився затвердити кількох кандидатів від цієї політичної сили, що викликало погрози вийти з коаліції.