НОВИНИНова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загострення напруженості у відносинах між Росією та Україною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова Зеландія та Австралія закликають своїх громадян залишити Україну
Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, і тому можливості уряду щодо надання консульської допомоги новозеландцям в Україні дуже обмежені
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляють закордонні ЗМІ.
Як пише Reuters, у МЗС Нової Зеландії заявили, що ситуація з безпекою в Україні може змінитися в найкоротші терміни, і новозеландцям не слід покладатися на підтримку в разі евакуації в цих обставинах.
"Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, і тому можливості уряду щодо надання консульської допомоги новозеландцям в Україні дуже обмежені", - йдеться у заяві новозеландського МЗС.
Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також рекомендував австралійським громадянам в Україні залишити країну "якнайшвидше, оскільки ситуація там стає дедалі небезпечнішою".
Заклик залишити Україну пролунав після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який час, а Вашингтон та інші країни закликали своїх громадян якнайшвидше залишити країну.
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12 02 2022 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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