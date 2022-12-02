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Нова Зеландія та Австралія закликають своїх громадян залишити Україну

Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, і тому можливості уряду щодо надання консульської допомоги новозеландцям в Україні дуже обмежені
Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загострення напруженості у відносинах між Росією та Україною.
Нова Зеландія та Австралія закликають своїх громадян залишити Україну Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляють закордонні ЗМІ.
 
Як пише Reuters, у МЗС Нової Зеландії заявили, що ситуація з безпекою в Україні може змінитися в найкоротші терміни, і новозеландцям не слід покладатися на підтримку в разі евакуації в цих обставинах.
 
"Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, і тому можливості уряду щодо надання консульської допомоги новозеландцям в Україні дуже обмежені", - йдеться у заяві новозеландського МЗС.
 
Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також рекомендував австралійським громадянам в Україні залишити країну "якнайшвидше, оскільки ситуація там стає дедалі небезпечнішою".
 
Заклик залишити Україну пролунав після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який час, а Вашингтон та інші країни закликали своїх громадян якнайшвидше залишити країну.
 
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12 02 2022 13:48
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