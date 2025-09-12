Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську нафту та запроваджує нові санкції проти рф

12 вересня 2025, 12:31
Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську нафту та запроваджує нові санкції проти рф
Країна приєдналась до рішення союзників.

Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську сиру нафту, приєднуючись до рішення Канади, ЄС та Британії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс, йдеться у повідомленні на сайті уряду.

"Зниження граничної ціни з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів США — це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлює незаконну війну путіна у формі агресії проти України", — заявив Пітерс.

Окрім цього, Нова Зеландія запровадила санкції проти російських суб’єктів, причетних до кібератак проти України. Це, зокрема, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС рф. За словами Пітерса, російські державні суб’єкти незаконно використовують шкідливе програмне забезпечення проти українських урядових мереж.

Зазначається, що це вже 32-й санкційний пакет Нової Зеландії проти рф. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден. Країна запровадила санкції проти суб’єктів, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платежів та посередників з третіх країн у Північній Кореї та Ірані.

нафтасанкціі проти росіїНова Зеландія

