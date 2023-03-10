Нове про таємні переговори українців з російськими генералами, які завершили облогу "Азовсталі" – CNN

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Для українців "Азовсталь" стала потужним символом опору, прихистивши близько 2600 солдатів і мирних жителів. Для Москви це величезне місце було розчаруванням.

Журналісти дізнали внутрішні деталі того, як була укладена угода, і хто брав участь у делікатних переговорах.

Посередником переговорів між Україною та росією на ранніх етапах виступив народний депутат, член депутатської групи "Довіра" Олександр Ковальов. За його словами, він звернувся до свого знайомого у фсб— колишнього агента СБУ Валентина Крижановського, який став зрадником у 2014 році, перейшовши на бік росії.

Ковальов зазначив, що операцією керувало ГУР і особисто його очільник Кирило Буданов.

Від росії на подальших етапах переговори вели двоє представників ГРУ — генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, які народилися в Україні.

25 квітня 2022 року Ковальов уперше з’їздив до Маріуполя. Він отримав від Буданова таємні паролі та пристрої для перетину блокпостів і зв’язку з командирами "Азову". За словами політика, він проїхав центром Маріуполя і переконався, що місто практично стерте з лиця землі. Він надав CNN відео з проспекту Металургів у Маріуполі.

Під час тієї поїздки Ковальов мав розмову з Крижановським і генерал-лейтенантом 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф Андрієм Сичовим, який відповідав за штурм Маріуполя.

Як доказ Ковальов надав фотографію, де він, Крижановський та Сичов сидять посеред дороги за невеликим столом.

Ковальов стверджує, що йому вдалося переконати росіян, що порятунок, передусім дітей, жінок і поранених, буде актом розсудливості, актом гуманізму.

Після цього, на початку травня, ООН і Червоний Хрест евакуювали сотні цивільних з "Азовсталі" та інших районів Маріуполя, зазначає CNN.

7 травня віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук заявила, що "всі жінки, діти та люди похилого віку" були безпечно вивезені з металургійного комбінату, але військові на заводі залишилися.

Депутат повернувся до Маріуполя на другий раунд переговорів 9 травня з першим заступником керівника ГУР Дмитром Усовим. У той день розмова велася з Алєксєєвим і Зоріним особисто.

Третій візит до Маріуполя організували 16 травня. Тоді російські генерали зустрілися з українськими офіцерами, один із яких — командир батальйону "Азов", підполковник Денис Прокопенко.

Ковальов додав, що росіяни висунули умову: українські військові припиняють бойові дії, здають завод і виходять під наглядом росії.

За словами Ковальова, угода була реалізована без збоїв.

16 травня, ввечері, Міноборони України повідомило про початок евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі".17 травня, близько полудня, здавалося, нескінченний потік солдатів почав свою процесію в полон – виснажені та бліді, багато хто на милицях чи носилках, інші кульгали, а деякі були серйозно покалічені.

У відомстві Буданова відмовилися коментувати запис про причетність Ковальова до переговорів.

"Це загальний успіх, не тільки мій. Найголовніше в цих переговорах – зберегти життя наших бійців, наших героїв, як сказав наш президент: використовуйте кожну можливість, щоб врятувати наших людей", - сказав Ковальов.

Цей успіх має нюанси. Маріуполь знаходиться під контролем росії, і більшість бійців "Азовсталі" залишаються військовополоненими, хоча Ковальов сказав, що плануються подальші переговори щодо їх звільнення.

"Мости спілкування працюють, не все втрачено в цьому житті, ти все ще можеш бути людиною. Навіть на війні", – резюмував він.