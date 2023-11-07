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Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви – Науседа

07 листопада 2023, 12:13
Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви – Науседа
джерело president.gov.ua
Науседа наголосив на важливості сприяння трансатлантичним відносинам та ефективному функціонуванню НАТО та ЄС, захисті міжнародного порядку.

Президент Литви Гітанас Науседа 6 листопада заявив, що через фокус уваги світу на нових конфліктах дипломатичні зусилля Литви мають бути спрямовані на міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє LRT.IT.

Після зустрічі з керівниками дипломатичних місій Литви Науседа підкреслив, що нові конфлікти, які спалахують у різних частинах світу, відвертають увагу міжнародної спільноти від війни росії в Україні та загалом від агресивних намірів росії у сфері зовнішньої політики.

"Україна була, є і матиме для нас екзистенційне значення. І на цьому пріоритеті мають бути зосереджені всі зусилля дипломатичного відомства. Втоми від війни терпіти не можна, незважаючи ні на що. Ми маємо продовжувати послідовну мобілізацію всебічної міжнародної підтримки України, порушувати питання відповідальності росії за агресію та воєнні злочини, а також залишати євроатлантичну перспективу України в міжнародному порядку денному", – зазначив він.

Науседа зауважив, що міжнародна ситуація стрімко погіршується, світ охоплює нестабільність, а міжнародне право та дипломатію дедалі частіше змінюють грубою силою.

За його словами, останнім часом спостерігається збільшення осередків агресії та військових конфліктів. Він вважає, що наразі в міжнародних процесах домінує фактор раптовості, а такі тенденції обіцяють ще більші виклики для Литви, тому дипломати мають бути готові діяти в умовах геополітичної невизначеності.

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