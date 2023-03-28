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ПОЛІТИКА

Нові маршрути безпілотників США над Чорним морем обмежують збір розвідданих, пов'язаних з війною в Україні – CNN

28 березня 2023, 18:18
Нові маршрути безпілотників США над Чорним морем обмежують збір розвідданих, пов'язаних з війною в Україні – CNN
Фото: Воєнний огляд
Польоти безпілотників на більш далекій відстані від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих, пов'язаних з війною в Україні.

Рішення США змінити маршрути польотів безпілотників над Чорним морем через інцидент з винищувачами рф обмежує збирання розвідувальних даних.

Про це в коментарі CNN заявив неназваний високопоставлений військовий чиновник США.

За його словами, польоти безпілотників на більш далекій відстані від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих, пов'язаних з війною в Україні. Він додав, що супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати проблему, але їх час перебування над цілями менший.

Він зазначив, що США поки й надалі не підлітатимуть настільки близько до півострова, як раніше, щоб уникнути провокацій, але "вже є бажання" повернутися до старих маршрутів.

При цьому спікер Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати таку інформацію про зміну якості розвідданих.

"Ми не збираємося обговорювати місії, маршрути чи час проведення операцій. Ми також не збираємося обговорювати розвідувальні операції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни збили американський винищувач над Чорним морем 14 березня.

СШАвійнабезпілотникивинищувачі

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