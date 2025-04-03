Нові мита США можуть підвищити ціни на продукцію Apple

Компанія вже стикалася з підвищенням мит Трампом.

Нові мита США, про які напередодні оголосив Дональд Трамп, можуть вдарити по бізнесу компанії Apple, продаж якої може впасти навіть у самих Штатах. Оскільки левова частина запчастин виробляється в інших країнах, зокрема в Китаї.

Про це пише The New York Times.

"Мита загрожують посилити тиск на бізнес Apple. Компанія вже має справу з 20% митами на продукцію, що імпортується з Китаю, де Apple виробляє близько 90% iPhone, що продаються по всьому світу", - пише видання.

Зазначається, що коли у 2018 році Трамп вперше ввів мита на товари з Китаю, Apple почала переносити виробництво iPad та AirPods до В'єтнаму, а iPhone – до Індії.

У самій компанії Apple поки що відмовляються коментувати ситуацію. Водночас, автори статті не виключають, що витрати на мита "можуть поставити бізнес Apple у безвихідь".

"iPhone, iPad і Apple Watch, які продає компанія, приносять три чверті її майже 400 млрд доларів річного доходу. Оскільки Трамп заявив, що не дозволить звільнити продукти від мит, Apple доведеться або платити ці мита, що знизить її прибуток, або опосередковано перекладати ці додаткові витрати на клієнтів, підвищуючи ціни", - вважає видання.

За даними Morgan Stanley, мита на iPhone та інші пристрої, що імпортуються з Китаю, збільшать річні витрати Apple на 8,5 млрд доларів.

"Це скоротить прибуток компанії наступного року на 0,52 доларів за акцію, або близько 7,85 млрд доларів. Це становитиме приблизно 7% від прибутку наступного року", - пише видання.

Акції Apple впали на 5,7% на вторинному ринку після висловлювань Трампа.

"Apple візьме ці нові тарифні цифри і вставить їх у створені ними моделі, і протягом кількох годин дізнається, наскільки велика їхня проблема", - сказала Ганна-Катріна Шедлецкі, засновниця Instrumental, яка раніше працювала в Apple.

Проблеми не лише у Apple. Більшість інших компаній, не тільки технологічних, також відчують вплив мита.

Також тарифи можуть збільшити вартість будівництва величезних нових центрів обробки даних, які компанії планують збудувати для створення нової технології штучного інтелекту.