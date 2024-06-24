Нові правила в'їзду до Ізраїлю можуть поставити під загрозу безвізовий режим для Молдови та України

Нова вимога до відвідувачів отримувати так званий електронний дозвіл на в'їзд спонукає Кишинів і Київ до "зустрічних рішень".

Минулого тижня посли Молдови та України попередили, що нові правила в'їзду, які вимагають від іноземних відвідувачів отримувати попередній дозвіл перед поїздкою до Ізраїлю, можуть поставити під загрозу безвізові угоди їхніх країн з Ізраїлем, а також негативно вплинути на тисячі православних паломників, які щороку подорожують до Східної Європи.

Згідно з даними Управління з питань населення та імміграції (PIBA) Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, починаючи з серпня відвідувачі з країн з безвізовим режимом повинні будуть отримати так званий ETA-IL (електронний дозвіл на в'їзд), перш ніж їм дозволять в'їхати в країну.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Отримання ETA "дозволяє вам лише дістатися до пункту перетину кордону з Ізраїлем, але не дає вам дозволу на в'їзд або проживання в Ізраїлі", — йдеться на сайті PIBA.

У своїй заяві посол Молдови Александр Ройтман, сказав, що його країна буде змушена "відповісти відповідними рішеннями".

Попри те, що протягом останнього десятиліття Молдова користується безвізовим режимом, багатьом молдовським громадянам було відмовлено у в'їзді в минулому. Як тільки нові правила набудуть чинності, Кишинів буде "зобов'язаний запровадити аналогічну систему попереднього схвалення для ізраїльських громадян".

"Відповідні заходи також торкнуться тисяч релігійних паломників, які щорічно їдуть в Україну через територію Молдови", — додав Ройтман, маючи на увазі десятки тисяч ортодоксальних євреїв, які щороку їдуть в центральне українське місто Умань, щоб провести свято Рош-га-Шана на могилі покійного лідера хасидів Ребе Нахмана з Бреслова.

У відповідь на такі обмеження Україна також запровадить аналогічні вимоги щодо попереднього погодження для громадян Ізраїлю, включаючи паломників. Нові ізраїльські правила "створять додаткові проблеми для наших людей, і, як ви знаєте, у нас вже були проблеми з Міністерством внутрішніх справ [Ізраїля] раніше", заявив Корнійчук в інтерв'ю Times of Israel.

Український уряд вже давно скаржиться на ставлення до своїх громадян, в тому числі біженців, які тікають до Ізраїлю, рятуючись від війни. Минулого року Корнійчук погрожував закрити кордон для паломників у відповідь на депортацію Ізраїлем українських туристів.

Корнійчук додав, що українці мали проблеми з деякими ізраїльськими мандрівниками, включаючи "певну кількість", які намагалися перетнути кордон країни у 2020 році, порушуючи обмеження через пандемію, щоб провести святкування Рош-га-Шана в Умані.

"Рішення ще не прийнято, але ми обговорюємо це внутрішньо і, швидше за все, будемо користуватися принципом взаємності", — сказав він.

Корнійчук сказав, що, хоча він не вірить, що Ізраїль мав намір бути "недружнім" у цьому кроці, "на жаль, ми маємо проблеми з Ізраїлем з початку війни, і це створить додатковий тягар".