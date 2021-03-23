Нові правила в'їзду в Україну передбачають обов'язковий негативний ПЛР-тест для іноземців та самоізоляцію

Під самоізоляцію не потрапляють чітко визначені категорії громадян України, зокрема діти до 12 років, а також ті громадяни України, які мають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до перетину кордону

Нові правила в'їзду в Україну, згідно з ухваленими Кабінетом Міністрів у понеділок змінами до постанови №1236, передбачають обов'язковий негативний результат тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для іноземців і проходження самоізоляції або негативний результат ПЛР-тесту для українців.

"Для іноземців, окрім обов'язкового полісу страхування (що діяло й раніше), тепер при в'їзді до України необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону", - сказав Демченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що залишається чітко визначена категорія осіб, яких ця норма не стосується. "Зокрема, це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, дипломати та представники збройних сил інших країн, які беруть участь у навчаннях на території України, та інші", - зазначив речник.

Демченко наголосив, що, згідно зі змінами, вилучено норму, яка зобов'язувала Міністерство охорони здоров'я України поділяти інші країни на "червону" та "зелену" зони, що в подальшому впливало на самоізоляцію. "Відтепер під самоізоляцію підпадають громадяни України, які перетинають державний кордон України. Тобто це не залежить від поділу, як було раніше, коли тим, хто їхав із "зеленої" зони, не потрібна була самоізоляція, а з "червоної" - потрібна була", - пояснив він.

Речник додав, що під самоізоляцію не потрапляють чітко визначені категорії громадян України, зокрема діти до 12 років, а також ті громадяни України, які мають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до перетину кордону.

За словами Демченка, зміни стосуються і перетину лінії розмежування та межі з Кримом. "Зокрема, з категорії іноземців, які під час перетину цих напрямків повинні були мати обов'язковий поліс страхування, виключено тих, хто постійно проживає на території України, і представників міжнародних організацій. Продовжує діяти норма, що громадяни України, які підпадають під самоізоляцію під час перетину державного кордону, та особи, які перетинають лінію розмежування і межу з Кримом, прямуючи з тимчасово окупованих територій, мають встановити додаток "Вдома", - розповів він.

Речник Держприкордонслужби уточнив, що уникнути самоізоляції під час перетину державного кордону можна, здавши ПЛР-тест, який матиме негативний результат. Перетинаючи лінію розмежування та межу з Кримом, уникнути самоізоляції можна буде також, здавши ПЛР-тест або експрес-тест.

Крім того, додав Демченко, зміни унормували повноваження співробітників Державної прикордонної служби, які мають право перевіряти встановлення застосунку "Вдома" на мобільні пристрої громадян, які підпадають під самоізоляцію.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано ​​11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19