Нові реалії – новий рітейл: RAU Summit 2020 вперше проведуть у форматі ONLINE

VIII RAU Summit 2020, щорічний міжнародний саміт перших осіб роздрібної торгівлі, девелопменту та B2B-компаній, відбудеться 9 грудня у новому форматі – ONLINE (трансляція наживо)

Організатор – Асоціація рітейлерів України – переконаний, що в час кризових наслідків пандемії для бізнесу, як ніколи важливо об’єднувати гравців ринку в спеціалізованих заходах, , передає "ДС".

Головною метою є взаємодія учасників, пошук альтернативних напрямків роботи, операційних моделей та способу життя у нових реаліях, які диктує COVID-19

Водночас пріоритетом для Асоціації є безпека спікерів та слухачів заходу. Тож цього року RAU Summit повністю переходить в простір діджитал і пройде в прямому ефірі. У режимі реального часу з 10:00 до 20:00 понад 30 експертів, серед яких власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості та компаній B2B, будуть відповідати на головні питання сесій RAU Summit 2020, об’єднаних темою «Нова реальність – новий рітейл».

Серед перших підтверджених експертів ділової програми:

Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;

Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group, співзасновник мережі магазинів КОЛО;

Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky та ін.);

Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдін, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);

Дарʼя Завадська, комерційний директор Ocean Plaza;

=Соня Рашкован, українська лідерка студентського самоуправління у США, представниця покоління Z;

Щербаков, засновник і CEO Consulting for Retail;

Сергій Козолуп, засновник Cleaning PRO Group (CPG).

Програма RAU Summit 2020 сформована в контексті найактуальніших проблем і запитів бізнесу в умовах пандемії, і включає такі сесії:

1. Нова реальність – новий рітейл.

2. Трансформація під час пандемії. Тренди. Технології. Інновації.

3. Редевелопмент та реконцепція в епоху зміни споживчих вподобань.

4. Online & Offline. Ефективна взаємодія.

5. Нові концепти для масштабування бізнесу.

Партнери заходу: девелоперська компанія Budhouse group; елітний житловий простір Linden Luxury Residences; вода «Крайна».