Нові реалії – новий рітейл: RAU Summit 2020 вперше проведуть у форматі ONLINE
Організатор – Асоціація рітейлерів України – переконаний, що в час кризових наслідків пандемії для бізнесу, як ніколи важливо об’єднувати гравців ринку в спеціалізованих заходах, , передає "ДС".
Головною метою є взаємодія учасників, пошук альтернативних напрямків роботи, операційних моделей та способу життя у нових реаліях, які диктує COVID-19
Водночас пріоритетом для Асоціації є безпека спікерів та слухачів заходу. Тож цього року RAU Summit повністю переходить в простір діджитал і пройде в прямому ефірі. У режимі реального часу з 10:00 до 20:00 понад 30 експертів, серед яких власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості та компаній B2B, будуть відповідати на головні питання сесій RAU Summit 2020, об’єднаних темою «Нова реальність – новий рітейл».
Серед перших підтверджених експертів ділової програми:
- Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
- Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group, співзасновник мережі магазинів КОЛО;
- Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky та ін.);
- Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдін, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);
- Дарʼя Завадська, комерційний директор Ocean Plaza;
=Соня Рашкован, українська лідерка студентського самоуправління у США, представниця покоління Z;
- Щербаков, засновник і CEO Consulting for Retail;
- Сергій Козолуп, засновник Cleaning PRO Group (CPG).
Програма RAU Summit 2020 сформована в контексті найактуальніших проблем і запитів бізнесу в умовах пандемії, і включає такі сесії:
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