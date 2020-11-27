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Нові реалії – новий рітейл: RAU Summit 2020 вперше проведуть у форматі ONLINE

VIII RAU Summit 2020, щорічний міжнародний саміт перших осіб роздрібної торгівлі, девелопменту та B2B-компаній, відбудеться 9 грудня у новому форматі – ONLINE (трансляція наживо)
Нові реалії – новий рітейл: RAU Summit 2020 вперше проведуть у форматі ONLINE RAU

Організатор – Асоціація рітейлерів України – переконаний, що в час кризових наслідків пандемії для бізнесу, як ніколи важливо об’єднувати гравців ринку в спеціалізованих заходах, , передає "ДС".

Головною метою є взаємодія учасників, пошук альтернативних напрямків роботи, операційних моделей та способу життя у нових реаліях, які диктує COVID-19

Водночас пріоритетом для Асоціації є безпека спікерів та слухачів заходу. Тож цього року RAU Summit повністю переходить в простір діджитал і пройде в прямому ефірі. У режимі реального часу з 10:00 до 20:00 понад 30 експертів, серед яких власники й топ-менеджмент сфери рітейлу й девелопменту, торговельної нерухомості та компаній B2B, будуть відповідати на головні питання сесій RAU Summit 2020, об’єднаних темою «Нова реальність – новий рітейл».

Серед перших підтверджених експертів ділової програми:

  • Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ;
  • Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group, співзасновник мережі магазинів КОЛО;
  • Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky та ін.);
  • Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдін, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);
  • Дарʼя Завадська, комерційний директор Ocean Plaza;

=Соня Рашкован, українська лідерка студентського самоуправління у США, представниця покоління Z;

  • Щербаков, засновник і CEO Consulting for Retail;
  • Сергій Козолуп, засновник Cleaning PRO Group (CPG).

Програма RAU Summit 2020 сформована в контексті найактуальніших проблем і запитів бізнесу в умовах пандемії, і включає такі сесії:

1.     Нова реальність – новий рітейл.
2.     Трансформація під час пандемії. Тренди. Технології. Інновації.
3.     Редевелопмент та реконцепція в епоху зміни споживчих вподобань.
4.     Online & Offline. Ефективна взаємодія.
5.     Нові концепти для масштабування бізнесу.
 
Партнери заходу: девелоперська компанія Budhouse group; елітний житловий простір Linden Luxury Residences; вода «Крайна».
 
Деталі та реєстрація за посиланням: https://rau.ua/rau-summit/
 
Контактна особа з питань реєстрації:
Олеся Кобцева / Client manager
+38 050 313 74 53

 

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27 11 2020 17:17
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