Нові санкції США остаточно забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії

Розширені санкції США забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги в рф.

Американська General Electric (GE) через санкції не зможе продовжувати обслуговувати газові турбіни на ТЕС загальною потужністю 5 ГВт в росії.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, пише ЕП.

Розширені санкції США забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги в рф.

Співрозмовники російського видання побоюються зупинки поставок оригінальних запчастин і відмови іноземних інженерів від ремонтів. У General Electric поки "проводять оцінку наслідків".

Також джерела рф додали, що американські компанії закриють доступ до креслень і баз даних, без яких іноземні фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території рф.

Інші джерела в галузі побоюються, що General Electric перестане постачати оригінальні запчастини, аналогів яких у росії немає.

Зазначається, що схожа ситуація сталася коли сервісні послуги з власної ініціативи перестала надавати німецька Siemens. Зараз компоненти для її турбін російські підприємства "шукають у дружніх країнах".

У GE підтвердили, що у компанії більше не буде можливості надавати інжинірингові послуги в росії.

"Ми проводимо всебічну оцінку впливу нового пакета санкцій США на нашу роботу в регіоні і продовжуємо взаємодіяти з компетентними органами щодо дотримання обмежень, правил і законодавства", — заявили в компанії.

Раніше повідомлялось, що Британія заморозить російські активи до виплати компенсації Україні.