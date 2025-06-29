Нові "шахеди" складніші для знищення, тому Україна змінює тактику їх збиття – Forbes

В основі теперішньої війни лежить постійна гонка за перевагу у виробництві дронів та протидії їм.

Після того як Україна досягла суттєвого прогресу в боротьбі з російськими безпілотниками типу Shahed, росія почала модернізувати їх і під час ударів застосовувати нову тактику, щоб подолати українську протидію.

Про те, як рф удосконалює самі дрони і тактику ударів ними, розповіло Forbes.

Зазначається, що нові версії "шахедів" мають посилене бронювання моторного відсіку, аби витримувати обстріли. Також паливні баки, які раніше розміщувалися у крилах, тепер перенесено в фюзеляж, що дозволяє дрону залишатися в повітрі навіть після пошкодження крила чи поверхні корпусу.

Ще одне важливе оновлення, якого зазнали "шахеди", - додавання суббоєприпасів. Тепер під час польоту дрони можуть скидати дрібні боєприпаси замість того, щоб просто врізатися в ціль. Це робить їх менш залежними від точного наведення, дозволяє уражати піхоту або легкі укріплення на ширшій площі.

Видання розповідає, що такі дрони вже використовуються на Сумщині й Харківщині: українські військові повідомляють, що вибухи відбуваються через 20 хвилин після прольоту дрона, "без звуку падіння".