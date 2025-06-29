Нові "шахеди" складніші для знищення, тому Україна змінює тактику їх збиття – Forbes
29 червня 2025, 12:21
Фото: УНН
В основі теперішньої війни лежить постійна гонка за перевагу у виробництві дронів та протидії їм.
Після того як Україна досягла суттєвого прогресу в боротьбі з російськими безпілотниками типу Shahed, росія почала модернізувати їх і під час ударів застосовувати нову тактику, щоб подолати українську протидію.
Про те, як рф удосконалює самі дрони і тактику ударів ними, розповіло Forbes.
Зазначається, що нові версії "шахедів" мають посилене бронювання моторного відсіку, аби витримувати обстріли. Також паливні баки, які раніше розміщувалися у крилах, тепер перенесено в фюзеляж, що дозволяє дрону залишатися в повітрі навіть після пошкодження крила чи поверхні корпусу.
Ще одне важливе оновлення, якого зазнали "шахеди", - додавання суббоєприпасів. Тепер під час польоту дрони можуть скидати дрібні боєприпаси замість того, щоб просто врізатися в ціль. Це робить їх менш залежними від точного наведення, дозволяє уражати піхоту або легкі укріплення на ширшій площі.
Видання розповідає, що такі дрони вже використовуються на Сумщині й Харківщині: українські військові повідомляють, що вибухи відбуваються через 20 хвилин після прольоту дрона, "без звуку падіння".
росія також змінила тактику запуску "шахедів". Наприклад, дрони запускають парами: один летить нижче, інший - вище. Це ускладнює виявлення: українські радари фіксують тільки нижчий об’єкт, тоді як інший лишається непоміченим і має більше шансів досягти цілі.
Крім того, йдеться у матеріалі, ворог часто використовує "шахеди" разом із дронами-камікадзе "Ланцет". Останні складніше виявити і збити. Вони атакують українські мобільні вогневі групи, щоб розчистити шлях для "шахедів". "Ланцет" завдає удару по операторах ППО, а тим часом основна хвиля дронів наближається до цілі.
Україна розробляє нові тактики протидії "шахедам". У матеріалі йдеться, що, ймовірно, вже адаптуютьcя системи виявлення безпілотників, щоб зменшити ефект екранування, який виникає, коли два безпілотники летять разом на різних висотах.
Тим часом мобільні вогневі групи можуть модифікувати свої транспортні засоби, щоб зробити їх менш вразливими до ударів "Ланцета", почати використовувати потужніші гвинтівки, здатні завдавати більшої шкоди безпілотникам.