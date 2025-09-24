Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нові тарифи на російську нафту в ЄС можуть ухвалити без згоди всіх членів

24 вересня 2025, 16:52
Фото: з вільного доступу
Рішення ухвалюватиметься кваліфікованою більшістю, що відкриває шлях до оперативнішого посилення торговельного тиску на росію.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження вищих тарифів на імпорт російської нафти шляхом кваліфікованої більшості голосів, без необхідності одностайного схвалення всіх держав-членів. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Олаф Гілл на брифінгу в Брюсселі.

"Це не частина 19-го пакету санкцій, оскільки санкції ухвалюються одноголосно. Будь-які зміни тарифів на російську нафту будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю як торговельний захід. Деталі ми представимо пізніш", – заявив Гілл.

Він також підкреслив, що для ЄС припинення залежності від російського викопного палива залишається геостратегічним пріоритетом. 

Наразі держави-члени обговорюють 19-й пакет санкцій проти росії, який серед іншого передбачає обмеження на порти, через які постачається російський зріджений газ.

Речник додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Дональдом Трампом наголосила на намірі ЄС посилити санкції проти портів, що приймають російський СПГ, а також підвищити тарифи на російську нафту.

 
РосіяЄвросоюзСПГ

