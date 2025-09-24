Нові тарифи на російську нафту в ЄС можуть ухвалити без згоди всіх членів
Європейський Союз розглядає можливість запровадження вищих тарифів на імпорт російської нафти шляхом кваліфікованої більшості голосів, без необхідності одностайного схвалення всіх держав-членів.
Про це повідомив речник Єврокомісії Олаф Гілл на брифінгу в Брюсселі.
"Це не частина 19-го пакету санкцій, оскільки санкції ухвалюються одноголосно. Будь-які зміни тарифів на російську нафту будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю як торговельний захід. Деталі ми представимо пізніш", – заявив Гілл.
Він також підкреслив, що для ЄС припинення залежності від російського викопного палива залишається геостратегічним пріоритетом.
Наразі держави-члени обговорюють 19-й пакет санкцій проти росії, який серед іншого передбачає обмеження на порти, через які постачається російський зріджений газ.
Речник додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Дональдом Трампом наголосила на намірі ЄС посилити санкції проти портів, що приймають російський СПГ, а також підвищити тарифи на російську нафту.