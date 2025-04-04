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Нові тарифи США можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами на 1%

04 квітня 2025, 15:07
Нові тарифи США можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами на 1%
Мита можуть створити значний ефект відволікання торгівлі.
Генеральний директор Світової організації торгівлі заявила, що нові мита, оголошені США разом із запровадженими на початку року, можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% у 2025 році.
 
Про це пише Reuters.
 
Я глибоко стурбована цим падінням і можливістю переростання в тарифну війну з циклом заходів у відповідь, які призведуть до подальшого падіння торгівлі”, ‒ сказала Нгозі Оконджо-Івеала.
 
Вона попередила, що тарифи можуть створити значний ефект відволікання торгівлі.
 
За даними організації, СОТ керує 74% світової торгівлі, порівняно з приблизно 80% на початку року через нещодавні мита.Світові лідери попередили про потенційні негативні економічні наслідки мит.
 
Оголошення президента Трампа універсальних тарифів для всього світу, включно з ЄС, є серйозним ударом по світовій економіці”, – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Раніше Оконджо-Івеала повідомила державам-членам у листі, з яким ознайомилося Reuters, що СОТ отримала багато запитань щодо тарифів.
 
Багато з вас зв’язувалися з приводу заяви США про тарифи, просячи Секретаріат надати економічний аналіз впливу цих тарифів і будь-яку можливу реакцію на вашу торгівлю”, ‒ написала Оконджо-Івеала.
 
Спостерігачі кажуть, що рішучість США подвоїти тарифи може призвести до того, що СОТ, що базується в Женеві, та її мандат на вільну торгівлю відійдуть на другий план.

 

СШАмитавійна в Україні

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