Нові удари рф по Києву свідчать про чергову ескалацію війни – Генсек Ради Європи

24 травня 2026, 20:53
Фото: SWI Swissinfo, Keystone/Peter Schneider
"Стійкий мир не може бути побудований на безкарності", – заявив Ален Берсе.
Останні масовані удари росії по Києву знаменують чергову серйозну ескалацію війни.
 
Про це заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.
 
"Повідомлення про використання ракети "Орешник" свідчать про подальший та вкрай тривожний розвиток подій. Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою", – ідеться в дописі Берсе у соцмережі Х.
 
Генсек Ради Європи наголосив, що "стійкий мир не може бути побудований на безкарності".
 
"Відповідальність має бути частиною будь-якого майбутнього врегулювання. Щодо цього нещодавнє рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії, підтримане 36 країнами та ЄС, є важливим кроком", – додав Берсе.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється