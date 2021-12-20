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Новорічний стіл: які страви та які витрати
Фото: з вільного доступу
У Німеччині та Данії традиційна страва - гусак, у Франції та Англії - індичка, у Польщі головною стравою вважається риба, в Італії сочевиця, в Іспанії м'ясо і виноград обіцяють достаток, в Японії символ щастя - солодка картопля з каштанами, у Румунії закладають монетку в пиріг, у Швеції - мигдальний горішок у пудинг.
За матеріалами спеціалізованих сайтів
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20 12 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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