Новорічний стіл: які страви та які витрати

І що заведено готувати на Новий рік в інших країнах

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У Німеччині та Данії традиційна страва - гусак, у Франції та Англії - індичка, у Польщі головною стравою вважається риба, в Італії сочевиця, в Іспанії м'ясо і виноград обіцяють достаток, в Японії символ щастя - солодка картопля з каштанами, у Румунії закладають монетку в пиріг, у Швеції - мигдальний горішок у пудинг. За матеріалами спеціалізованих сайтів

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