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Новорічний стіл: які страви та які витрати

І що заведено готувати на Новий рік в інших країнах
Новорічний стіл: які страви та які витрати Фото: з вільного доступу

У Німеччині та Данії традиційна страва - гусак, у Франції та Англії - індичка, у Польщі головною стравою вважається риба, в Італії сочевиця, в Іспанії м'ясо і виноград обіцяють достаток, в Японії символ щастя - солодка картопля з каштанами, у Румунії закладають монетку в пиріг, у Швеції - мигдальний горішок у пудинг.

За матеріалами спеціалізованих сайтів

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20 12 2021 11:53
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