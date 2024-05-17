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Новоросійськ зазнав масової атаки БПЛА: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту

17 травня 2024, 08:07
Новоросійськ зазнав масової атаки БПЛА: місцеві жителі повідомляють про вибухи у порту
Місцеві нарахували майже три десятки вибухів.

Чорноморському флоту рф неспокійно і за межами Криму: у Новоросійську Краснодарського краю цієї ночі лунали вибухи.

Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі.

Вони писали, що їх попереджали про навчання, які мали тривати до 23 години. Проте о третій ночі розпочалися гучні звуки. Очевидці стверджують, що щось влучило у порт, який став базою для військового флоту після того, як ЗСУ почали винищувати ворожі кораблі в Чорному морі.

Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт "Транснєфті". Повідомляється про те, що місто знеструмлене. Загалом користувачі мережі нарахували 28 вибухів. 

війна в Україніатака дронівНоворосійськросія-агресор

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