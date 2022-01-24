Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса

Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого проросійською позицією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітері ПАРЄ.

«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», - йдеться у дописі.

Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.

Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у Страсбурзі починає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня.

Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. У квітні 2019 року він підготував доповідь «Роль і місія ПАРЄ: головні виклики майбутнього», у якій обстоював створення альтернативного механізму запровадження санкцій проти країн, які порушують принципи Ради Європи. На думку українських делегатів, первісний текст доповіді містив норми, які давали змогу повернути в асамблею делегацію Росії. 10 квітня 2019 р. Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про підтримку цієї доповіді Кокса, з остаточного тексту якої згадані норми було вилучено.