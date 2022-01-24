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Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса

Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї
Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого проросійською позицією.
Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітері ПАРЄ.
 
«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», - йдеться у дописі.
 
Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.
 
Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.
 
Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у Страсбурзі починає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня.
 
Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. У квітні 2019 року він підготував доповідь «Роль і місія ПАРЄ: головні виклики майбутнього», у якій обстоював створення альтернативного механізму запровадження санкцій проти країн, які порушують принципи Ради Європи. На думку українських делегатів, первісний текст доповіді містив норми, які давали змогу повернути в асамблею делегацію Росії. 10 квітня 2019 р. Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про підтримку цієї доповіді Кокса, з остаточного тексту якої згадані норми було вилучено.
 
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24 01 2022 16:14
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