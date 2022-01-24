CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого проросійською позицією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса
Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітері ПАРЄ.
«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», - йдеться у дописі.
Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.
Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у Страсбурзі починає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня.
Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. У квітні 2019 року він підготував доповідь «Роль і місія ПАРЄ: головні виклики майбутнього», у якій обстоював створення альтернативного механізму запровадження санкцій проти країн, які порушують принципи Ради Європи. На думку українських делегатів, первісний текст доповіді містив норми, які давали змогу повернути в асамблею делегацію Росії. 10 квітня 2019 р. Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про підтримку цієї доповіді Кокса, з остаточного тексту якої згадані норми було вилучено.
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24 01 2022 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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