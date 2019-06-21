НОВИНИПонад 50 народних депутатів, здебільшого від "Опозиційного блоку", попросили Конституційний суд скасувати мовний закон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новинський, Добкін, Шуфрич, Мураєв і ще 50 депутатів хочуть скасувати мовний закон у Конституційному суді
Автори звернення заявляють, що мовний закон порушує права громадян на використання своєї рідної мови, якщо вона не українська
Фото: opposition.org.ua
Серед підписантів документу зокрема: Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Вадим Рабінович, Тетяна Бахтєєва, повідомляє "Громадське".
Автори звернення заявляють, що мовний закон порушує права громадян на використання своєї рідної мови, якщо вона не українська.
"Створюється атмосфера нетерпимості до мовного різноманіття, історичного притаманного єдиному багатонаціональному народу України", - йдеться у зверненні.
Парламентарі вважають, що положення закону є дискримінацією російськомовних громадян за мовною ознакою.
Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації до закону про українську мову.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 06 2019 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження