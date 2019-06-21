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Новинський, Добкін, Шуфрич, Мураєв і ще 50 депутатів хочуть скасувати мовний закон у Конституційному суді

Автори звернення заявляють, що мовний закон порушує права громадян на використання своєї рідної мови, якщо вона не українська
Понад 50 народних депутатів, здебільшого від "Опозиційного блоку", попросили Конституційний суд скасувати мовний закон.
Новинський, Добкін, Шуфрич, Мураєв і ще 50 депутатів хочуть скасувати мовний закон у Конституційному суді Фото: opposition.org.ua

Серед підписантів документу зокрема: Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Вадим Рабінович, Тетяна Бахтєєва, повідомляє "Громадське".

Автори звернення заявляють, що мовний закон порушує права громадян на використання своєї рідної мови, якщо вона не українська.

"Створюється атмосфера нетерпимості до мовного різноманіття, історичного притаманного єдиному багатонаціональному народу України", - йдеться у зверненні.

Парламентарі вважають, що положення закону є дискримінацією російськомовних громадян за мовною ознакою. 

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації до закону про українську мову.

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21 06 2019 17:38
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