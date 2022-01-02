Новий альянс Україна-Польща-Британія: Кулеба розповів деталі
Про це повідомляє "Європейська правда".
Кулеба зазначив, що в МЗС вирішили "внести трохи ясності" та розкрити деталі, якими вже можна ділитися, оскільки інформація вже потрапила у публічний простір і викликала активне обговорення.
За його словами, з ініціативою створення такого формату виступила Україна у жовтні 2021 року. "Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю: вірте в свою державу. Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збігневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", - зазначив Кулеба.
Новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, що передбачено Стратегією зовнішньої політики.
"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою", - зазначив глава МЗС.
Новий альянс, зауважив він, грунтується не на локальній географії, а спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.
"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - деталізував Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що про створення формату офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс, але оскільки вона захворіла на коронавірус, оголошення відкладають на пізніше.
"За цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат. Майте терпіння, вірте в себе і Україну", - додав Дмитро Кулеба.
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