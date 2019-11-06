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Новий глава МЗС Молдови наполягає на виведенні військ Росії з Придністров'я

Новий міністр закордонних справ і європейської інтеграції в уряді під керівництвом Маї Санду Ніку Попеску наполягатиме на виведенні російських військ з території невизнаної республіки Придністров'я
Новий глава МЗС Молдови закликав також дипломатичних працівників, включаючи послів, послідовно служити інтересам Республіки Молдова, а не просувати інтереси окремих політичних партій.
Новий глава МЗС Молдови наполягає на виведенні військ Росії з Придністров Іван Попеску. Фото: zn.ua

"Хочу запевнити, що Республіка Молдова продовжить наполягати на виведенні російських військових формувань, які дислоковані на території нашої країни (в Придністровському регіоні - ред.) незаконно, і перебування яких суперечить як чинному законодавству, так і Конституції країни", - заявив Попеску на прес-конференції в Кишиневі, повідомляє "Укрінформ".

Додамо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.

Згодом, Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови. 

Додамо, 6 червня Європейський Союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно визнав легітимність обрання нового уряду.

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11 06 2019 20:02
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