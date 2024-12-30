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Новий грузинський президент підписав закони про заборону масок і піротехніки на протестах

30 грудня 2024, 14:11
Новий грузинський президент підписав закони про заборону масок і піротехніки на протестах
Учасникам акцій протесту заборонено закривати свої обличчя масками і будь-якими іншими засобами під час мітингів.

Проросійський президент Грузії Михеїл Кавелашвілі, якого не визнала чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція та частина міжнародних партнерів, в день своєї інавгурації підписав низку законів, серед яких і заборона масок і піротехніки на мітингах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В "Законодавчому віснику" опубліковано 28 законів за підписом Кавелашвілі, серед яких поправки до закону "Про збори і масові маніфестації", на підставі яких учасникам акцій протесту заборонено закривати свої обличчя масками і будь-якими іншими засобами під час мітингів, а також використовувати лазерні пристрої та піротехніку.

Також Кавелашвілі підписав поправки до закону про держохорону, на підставі яких Саломе Зурабішвілі більше не матиме державної охорони.

Також президент підписав поправки до закону про державну службу, які спрощують звільнення співробітників за політичними мотивами.

Частині законів Кавелашвілі набуває чинності одразу після підписання, а для частини визначено інші терміни.

Вчора, 29 грудня, у Грузії розпочалася церемонія інавгурації нового "президента".

 

ГрузіязаконМихеїл Кавелашвілі

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