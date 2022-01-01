Новий канцлер Німеччини Шольц згадав про Україну у своєму новорічному зверненні

У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному зверненні до народу згадав про Україну і російську агресію.

Про це пише DW, зазначає "Громадське".

Він зазначив, що виступає за «суверенну та єдину сильну Європу». Ескалацію російської агресії назвав новим викликом.

"Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - йдеться про Україну у новорічному зверненні канцлера до німців.

У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році: масштабні паводки у західних регіонах та пандемія коронавірусу. Наголосив на важливості вакцинації та проблемі змін клімату.

Нагадаємо, що соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером ФРН, за нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.