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Новий канцлер Німеччини Шольц згадав про Україну у своєму новорічному зверненні

У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному зверненні до народу згадав про Україну і російську агресію.
Новий канцлер Німеччини Шольц згадав про Україну у своєму новорічному зверненні Фото: DW

Про це пише DW, зазначає "Громадське".

Він зазначив, що виступає за «суверенну та єдину сильну Європу». Ескалацію російської агресії назвав новим викликом.

"Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - йдеться про Україну у новорічному зверненні канцлера до німців.

У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році: масштабні паводки у західних регіонах та пандемія коронавірусу. Наголосив на важливості вакцинації та проблемі змін клімату.

Нагадаємо, що соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером ФРН, за нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.

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01 01 2022 13:52
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