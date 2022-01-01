ВІДПОЧИНОК НОВИНИНовий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному зверненні до народу згадав про Україну і російську агресію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий канцлер Німеччини Шольц згадав про Україну у своєму новорічному зверненні
У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році
Фото: DW
Про це пише DW, зазначає "Громадське".
Він зазначив, що виступає за «суверенну та єдину сильну Європу». Ескалацію російської агресії назвав новим викликом.
"Недоторканність кордонів винятково важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - йдеться про Україну у новорічному зверненні канцлера до німців.
У ньому він у першу чергу згадав про найважливіші виклики, з якими стикнулася Німеччина у 2021 році: масштабні паводки у західних регіонах та пандемія коронавірусу. Наголосив на важливості вакцинації та проблемі змін клімату.
Нагадаємо, що соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером ФРН, за нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.
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01 01 2022 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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