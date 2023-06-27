Новий пакет допомоги від США на $500 млн: Stryker і Bradley

41-й пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, реактивні системи HIMARS і зенітні комплекси Stinger, а також протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.

Про це йдеться в заяві Пентагону.

Крім того, США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.

Також до пакету увійшли боєприпаси для підриву і системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Новий пакет профінансується через програму Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту США передавати товари і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Це означає прискорене надання військового обладнання.