У вівторок, 4 лютого, в Абу-Дабі за посередництва США розпочинається новий раунд тристоронніх переговорів щодо припинення війни в Україні. Саме ці зустрічі можуть дати першу реальну відповідь на питання, чи готовий очільник кремля владімір путін до миру.

Про це пише оглядач Politico Джеймі Деттмер.

За його словами, попри загалом песимістичні очікування напередодні четвертого року повномасштабної війни, нинішній раунд переговорів відрізняється від попередніх. Джерела журналіста стверджують, що як українська, так і російська сторони почали діяти більш конструктивно, хоча сам Деттмер застерігає, що це слово часто вживають безпідставно.

Експерт із зовнішньої політики Республіканської партії США, який консультує українську сторону, зазначив, що російські представники цього разу демонструють серйозніше ставлення до процесу. За його словами, раніше переговори були вкрай складними і виснажливими, однак тепер з’явилися ознаки реальної роботи над змістом домовленостей.

Менш оптимістичну, але подібну оцінку дав колишній український високопосадовець, який говорив на умовах анонімності. Він підтвердив, що загальний настрій і тон російської делегації змінилися. За його словами, представники рф — зокрема начальник Головного управління Генштабу Ігарь Костюков та офіцер військової розвідки Алєксандр Зорін — на відміну від владіміра путіна чи міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, не апелюють до так званих «першопричин» війни, а зосереджуються на деталях і працюють у більш професійному форматі.

Експосадовець припускає, що така зміна може бути пов’язана з тим, що кремль бачить, як Європа серйозніше ставиться до власної оборони, нарощує виробництво озброєнь і прагне зменшити залежність від США у питаннях безпеки. Він зауважив, що завершення війни могло б послабити цей імпульс і ускладнити європейським лідерам аргументацію щодо збільшення оборонних витрат.

Водночас австралійський генерал у відставці Мік Раян вважає, що путін може використовувати переговори як інструмент для виграшу часу у відносинах з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, підписання мирної угоди без чітко задекларованої «перемоги» стало б серйозною внутрішньополітичною проблемою для Кремля.

Натомість Джеймі Деттмер наголошує, що саме результати переговорів в Абу-Дабі найближчими днями покажуть, чи готовий путін перейти від тактики затягування часу до реальних кроків у напрямку миру.