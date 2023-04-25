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Новий раунд переговорів Єврокомісії та 5 країн ЄС щодо агроімпорту з України провалився

25 квітня 2023, 21:55
Новий раунд переговорів Єврокомісії та 5 країн ЄС щодо агроімпорту з України провалився
Фото: agropolit.com
Єврокомісію починає дратувати те, що до списку додається дедалі більше продуктів.

Єврокомісія та міністри з п'яти країн Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо питання імпорту української агропродукції.

Про це повідомляє  RMF24.

За інформацією польського видання, третій раунд переговорів заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини завершився провалом. Обговорення продовжуються на технічному рівні.

Як зазначають журналісти, Європейська комісія запропонувала "конструктивний та науково обґрунтований підхід". Зокрема, він передбачає, що країни мають надати докази у вигляді статистики, щоб обґрунтувати свої вимоги та дозволити ЄК розглянути їх.

При цьому Єврокомісія "в досить жорсткій формі" повідомила міністрам, що підтримка аграріїв, яка включає 100 млн євро з антикризового резерву на виплати, згоду на включення певних сільськогосподарських товарів до списку заборонених до імпорту з України та допомогу в експорті зерна залежить від зняття заборон на імпорт.

Також Домбровскіс у відповідь на заклики розширити перелік заборонених для ввезення товарів заявив про готовність проводити захисні розслідування. Вони могли б призводити до припинення імпорту.

У виданні зазначають, що Єврокомісію починає дратувати додавання до списку дедалі більшої кількості продуктів. Відомство погодилося на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що вже було безпрецедентним рішенням.

Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів

 

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