Новий рекорд: ціни на газ в Європі перевищили позначку в 1400 доларів за тисячу кубів
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures, повідомляє "Економічна правда".
Так, станом на 15:26 (за Києвом) листопадові ф'ючерси на головному європейському хабі TTF у Роттердамі сягнули 118,995 євро за МВт-год. Це 1427 дол за тисячу кубометрів.
Фото: Економічна правда
За добу ціна зросла на 18,6%. Раніше ф’ючерси встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів.
З 1 липня ціна зросла вчетверо, з 26,348 євро за МВт-год.
Причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону Північний потік-2. У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.
Нагадаємо, що німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.
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