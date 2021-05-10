Новий рекорд: ціни на газ в Європі перевищили позначку в 1400 доларів за тисячу кубів Раніше ф’ючерси встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів

Ф'ючерси на газ у Європі 5 жовтня знову встановили новий історичний рекорд - перевищивши позначку в 1400 дол за тисячу кубів (1427 дол).

Фото: nikolaev-city.net

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures, повідомляє "Економічна правда". Так, станом на 15:26 (за Києвом) листопадові ф'ючерси на головному європейському хабі TTF у Роттердамі сягнули 118,995 євро за МВт-год. Це 1427 дол за тисячу кубометрів. Фото: Економічна правда За добу ціна зросла на 18,6%. Раніше ф’ючерси встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів. З 1 липня ціна зросла вчетверо, з 26,348 євро за МВт-год. Причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону Північний потік-2. У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу. Нагадаємо, що німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.

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