Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий верховний лідер Ірану прагне створити ядерну зброю більше, ніж його батько – NYT

25 липня 2026, 10:16
Новий верховний лідер Ірану прагне створити ядерну зброю більше, ніж його батько – NYT
GLOBAL LOOK PRESS
Така оцінка з’явилася в той час, коли Трамп розмірковує, чи посилювати військову кампанію проти Ірану.

Американські розвідувальні служби вважають, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї значно більше зацікавлений у створенні ядерної зброї, ніж його батько.

Про це пише NYT.

Алі Хаменеї свого часу видав релігійний указ, що забороняє використання ядерної зброї, і американські чиновники вважали його вагання щирими. Натомість американська розвідка, спираючись на перехоплені переговори до початку війни, дійшла висновку, що Моджтаба не поділяє такої позиції. Більше того, на відміну від батька, який розглядав примітивніший ядерний стримувальний засіб, новий лідер імовірно підтримує розробку термоядерної боєголовки для встановлення на ракету великої дальності.

Після американських ударів по ядерних об'єктах влітку 2025 року Іран перемістив щонайменше частину центрифуг до підземного комплексу Pickaxe Mountain у центральній частині країни. Цей об'єкт не зазнав ударів і вважається значно складнішою ціллю: його підземні споруди перебувають поза зоною досяжності найпотужніших звичайних американських бомб. Побоюючись наземного рейду спецпризначенців, Іран перекинув туди сухопутні війська.

Американські чиновники наполягають, що Тегеран не відновив збагачення урану, проте запаси високозбагаченого урану залишаються неушкодженими. Трамп цього тижня пригрозив завдати ударів по Pickaxe Mountain, але чиновники відмовились обговорювати конкретні плани.

ядерна зброяІранМоджатаба Хаменеї

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється