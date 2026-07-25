Новий верховний лідер Ірану прагне створити ядерну зброю більше, ніж його батько – NYT

Така оцінка з’явилася в той час, коли Трамп розмірковує, чи посилювати військову кампанію проти Ірану.

Американські розвідувальні служби вважають, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї значно більше зацікавлений у створенні ядерної зброї, ніж його батько.

Про це пише NYT.

Алі Хаменеї свого часу видав релігійний указ, що забороняє використання ядерної зброї, і американські чиновники вважали його вагання щирими. Натомість американська розвідка, спираючись на перехоплені переговори до початку війни, дійшла висновку, що Моджтаба не поділяє такої позиції. Більше того, на відміну від батька, який розглядав примітивніший ядерний стримувальний засіб, новий лідер імовірно підтримує розробку термоядерної боєголовки для встановлення на ракету великої дальності.

Після американських ударів по ядерних об'єктах влітку 2025 року Іран перемістив щонайменше частину центрифуг до підземного комплексу Pickaxe Mountain у центральній частині країни. Цей об'єкт не зазнав ударів і вважається значно складнішою ціллю: його підземні споруди перебувають поза зоною досяжності найпотужніших звичайних американських бомб. Побоюючись наземного рейду спецпризначенців, Іран перекинув туди сухопутні війська.

Американські чиновники наполягають, що Тегеран не відновив збагачення урану, проте запаси високозбагаченого урану залишаються неушкодженими. Трамп цього тижня пригрозив завдати ударів по Pickaxe Mountain, але чиновники відмовились обговорювати конкретні плани.