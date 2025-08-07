Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НПЗ "Роснефті" в Індії не може вивезти продукцію

07 серпня 2025, 18:27
НПЗ
Фото: dilova.com.ua
Він звернувся до уряду Індії з проханням допомогти вирішити проблему.

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Євросоюзу, зіткнувся з серйозними труднощами з транспортуванням нафтопродуктів і вже звернувся по допомогу до уряду країни.

Про це повідомляє Reuters.

Після введення обмежень низка судноплавних компаній почала масово відмовлятися від контрактів із Nayara, деякі вимагають дострокового розірвання угод. Крім того, технологічні партнери, зокрема Microsoft, тимчасово припинили надання ключових цифрових сервісів компанії.

Через збої в логістиці підприємство вже було змушене скоротити обсяги переробки нафти, а постачання пального на фірмові автозаправки виявилося під загрозою.

Уряд Індії розглядає можливість залучення суден під індійським прапором для забезпечення внутрішніх перевезень. Водночас судновласники побоюються ризиків, зокрема відсутності страхового покриття на тлі санкцій.

До вирішення проблеми долучилися міністерства транспорту, енергетики та закордонних справ Індії. Найближчим часом очікується спільна нарада з метою пошуку рішень.

Зазначимо, що Nayara Energy це один із найбільших приватних НПЗ в Індії. Значна частка компанії належить російському нафтовому гіганту "Роснефть".

Нагадаємо, що цього тижня Трамп обклав індійські товари додатковими митами.

 

ІндіясанкціїНПЗ

