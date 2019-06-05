Нині людство завдає природі шкоди більше, ніж будь коли в історії, - звіт ООН

Населення планети Земля створює більше проблем для природи, ніж будь-коли раніше в історії людства. Згідно з доповіддю ООН, яку представили 6 травня у Парижі представники ООН та науковці, діяльність людини сьогодні призвела до того, що понад 1 мільйон видів рослин і тварин перебувають під загрозою вимирання.

В ООН попереджають, що нині понад один із 8 мільйонів видів тварин і рослин можуть зникнути у найближче десятиліття, повідомляє Ap News.

В організації прийшли до такого висновку, проаналізувавши зміни в природі за останні 15 років. Серйозні проблеми стосуються як видів, що мешкають на суші, так і видів, що живуть в океанах, морях і річках.

"Більш ніж півмільйона видів на суші не мають місця для існування, необхідного для їх виживання протягом тривалого періоду часу", - попередили дослідники.

Вчені попереджають, що зменшення чисельності видів може відбутись у найближчі 10 років, якщо їх середовище проживання не буде відновлено.

"Людство мимоволі намагається задушити живу планету і власне майбутнє", - заявив біолог Університету Джорджа Мейсона, Томас Лавджой, якого називають "хрещеним батьком біорізноманіття" за його дослідження. При цьому він не брав участі у підготовці звіту.

Вчені з охорони природи представили доповідь, обсяг якої перевищує 1000 сторінок, у Парижі 6 травня. Міжурядова науково-політична платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг включала понад 450 дослідників, які використовували 15 тисяч наукових і урядових доповідей. Резюме доповіді повинно бути схвалено представниками всіх 109 країн-учасниць ООН.

Нагадаємо, що у шлунку мертвого кита знайшли 40 кг пластику.