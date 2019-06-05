Нині людство завдає природі шкоди більше, ніж будь коли в історії, - звіт ООН
В ООН попереджають, що нині понад один із 8 мільйонів видів тварин і рослин можуть зникнути у найближче десятиліття, повідомляє Ap News.
В організації прийшли до такого висновку, проаналізувавши зміни в природі за останні 15 років. Серйозні проблеми стосуються як видів, що мешкають на суші, так і видів, що живуть в океанах, морях і річках.
"Більш ніж півмільйона видів на суші не мають місця для існування, необхідного для їх виживання протягом тривалого періоду часу", - попередили дослідники.
Вчені попереджають, що зменшення чисельності видів може відбутись у найближчі 10 років, якщо їх середовище проживання не буде відновлено.
"Людство мимоволі намагається задушити живу планету і власне майбутнє", - заявив біолог Університету Джорджа Мейсона, Томас Лавджой, якого називають "хрещеним батьком біорізноманіття" за його дослідження. При цьому він не брав участі у підготовці звіту.
Вчені з охорони природи представили доповідь, обсяг якої перевищує 1000 сторінок, у Парижі 6 травня. Міжурядова науково-політична платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг включала понад 450 дослідників, які використовували 15 тисяч наукових і урядових доповідей. Резюме доповіді повинно бути схвалено представниками всіх 109 країн-учасниць ООН.
Нагадаємо, що у шлунку мертвого кита знайшли 40 кг пластику.
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