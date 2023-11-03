Нинішні радники президента - анонімні джерела, які журналіст Шустер використовував для написання нашумілої статті у Time

Також журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом.

Журналіст Саймон Шустер повідомив, що для своєї статті в журналі Time, яка викликала суспільний резонанс, він спілкувався тільки з нинішніми радниками президента Володимира Зеленського.

Про це Шустер розповів у Ток-шоу УП.

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "співробітників" офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні. І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли", - зауважив Шустер.

Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику. Він також зазначив, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей про різні проблеми.