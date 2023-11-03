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Нинішні радники президента - анонімні джерела, які журналіст Шустер використовував для написання нашумілої статті у Time

03 листопада 2023, 21:57
Нинішні радники президента - анонімні джерела, які журналіст Шустер використовував для написання нашумілої статті у Time
Також журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом.
Журналіст Саймон Шустер повідомив, що для своєї статті в журналі Time, яка викликала суспільний резонанс, він спілкувався тільки з нинішніми радниками президента Володимира Зеленського.
 
Про це Шустер розповів у Ток-шоу УП.
 
 "Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "співробітників" офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні. І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли", - зауважив Шустер.
 
Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику. Він також зазначив, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей про різні проблеми.

І одна з тем, про яку планує писати Шустер – складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України. Про це ж уже писав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist.

Нагадаємо, що американський журнал Time опублікував статтю щодо пробленм, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією.

Посилаючись на членів оточення президента, автор статті Саймон Шустер зазначає, що після останнього візиту до США Зеленський почувається "розлюченим".

Мовляв, на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом".

Автор написав, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент "обманює себе". "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", – сказав неназваний представник автору матеріалу.

 

війна в Україніросія окупантирадник президентастаття

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