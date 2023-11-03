Нинішні радники президента - анонімні джерела, які журналіст Шустер використовував для написання нашумілої статті у Time
І одна з тем, про яку планує писати Шустер – складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України. Про це ж уже писав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist.
Нагадаємо, що американський журнал Time опублікував статтю щодо пробленм, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією.
Посилаючись на членів оточення президента, автор статті Саймон Шустер зазначає, що після останнього візиту до США Зеленський почувається "розлюченим".
Мовляв, на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом".
Автор написав, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент "обманює себе". "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", – сказав неназваний представник автору матеріалу.