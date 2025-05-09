NYT: москва святкує 80-річчя перемоги над нацизмом під тінню війни, економічної кризи та міжнародної ізоляції

російський диктатор намагається мобілізувати підтримку війни.

У п’ятницю, 9 травня, росія провела масштабний військовий парад на Красній площі в москві, відзначаючи 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Захід, який супроводжувався демонстрацією важкого озброєння і присутністю щонайменше 27 іноземних лідерів, Кремль перетворив на символ геополітичної стійкості країни. Однак за помпезною картинкою стоїть глибока економічна криза, затяжна війна проти України та дедалі відчутніша міжнародна ізоляція.

За словами журналіста The New York Times Анатолія Курманаєва, цьогорічний парад став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Більше 130 одиниць військової техніки, включно з міжконтинентальними ракетами, пройшли вулицями столиці. Офіційна мета – зміцнити патріотизм, мобілізувати підтримку населення та створити паралель між перемогою у Другій світовій і сучасною агресією.

"Наша велика перемога 80 років тому — це новий наратив нинішнього протистояння із Заходом", — заявив на державному телебаченні професор Сергій Лягузін.

Паралельно зі святкуванням війна проти України триває без значних проривів. За даними фінської аналітичної групи Black Bird Group, середнє щоденне просування російських військ за останні три місяці становило лише 4 км². За таких темпів Кремлю знадобляться роки, аби захопити території, які він уже проголосив "російськими" у конституції.

Незважаючи на неофіційні ініціативи США, включаючи пропозицію Дональда Трампа щодо "замороження" лінії фронту, владімір путін наполягає на знятті санкцій як передумові для будь-яких перемовин.

Понад 2600 цивільних в Україні загинули або були поранені лише за перші три місяці 2025 року, повідомляє ООН. Серед них — жертви масованого ракетного удару по Києву 24 квітня, який викликав навіть публічну критику з боку Трампа.

На тлі затяжної війни російська економіка втрачає стабільність. Через падіння цін на нафту та рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку, доходи бюджету суттєво скоротились. Мінфін росії прогнозує дефіцит у 1,7% ВВП, а ціна на нафту марки Urals знижена до $56 за барель.

Центробанк утримує облікову ставку на рівні 21% для стримування інфляції, яка вже сягає майже 10%. Водночас у країні фіксується стагфляція — поєднання зростання цін і зупинки економіки.

Незважаючи на це, політична стабільність поки тримається. Завдяки субсидіям, підвищеним зарплатам і звичці до економічних труднощів, чимало росіян вважають, що їхнє становище не погіршилось.

кремль, прагнучи продемонструвати зовнішню "незламність", приймає на трибунах лідерів з країн-партнерів. Та лишається відкрите питання: чому ці політики віддають перевагу параду на честь перемоги над нацизмом у ХХ столітті в державі, що сама веде загарбницьку й руйнівну війну в ХХІ столітті?