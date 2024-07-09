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ПОЛІТИКА

NYT: Пентагон сумнівається у здатності росії досягти значних успіхів в Україні найближчим часом

09 липня 2024, 17:41
NYT: Пентагон сумнівається у здатності росії досягти значних успіхів в Україні найближчим часом
InformNapalm
Ситуація на полі бою може змінитись у разі "великого стратегічного зсуву": наприклад, якщо росія збільшить військовий призов і обсяги підготовки своїх військових.

росія, за оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Американські посадовці, опитані виданням, сходяться на тому, що росія завдяки поставкам електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, ракет і артилерії з Північної Кореї має достатньо зброї, але їй не вистачає особового складу для прориву в Україні.

Вони додають, що в останні місяці динаміка війни була на користь москви, але попри значні втрати вона так і не змогла захопити значну українську територію.

Джерела NYT також скептично ставляться до перспектив України відвоювати територію, підкреслюючи, що та зосередилась на розбудові оборонних ліній та максимальному ураженні російських сил.

"Американські посадовці кажуть у приватних розмовах, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими", – йдеться в матеріалі.

Водночас, ідеться у матеріалі The New York Times, ситуація на полі бою може змінитись у разі "великого стратегічного зсуву": наприклад, якщо росія збільшить військовий призов і обсяги підготовки своїх військових.

Іншим чинником ризику джерела NYT назвали зміну політики США щодо України та росії, натякаючи на плани Дональда Трампа в разі перемоги на президентських виборах домогтись "мирних переговорів".

Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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