Нью-йоркські прокурори розслідують зацікавленість мистецтвом Вексельберга, Абрамовича, Мельниченка та Коломойського – Bloomberg

Наразі через повістки федеральні прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи. Мета – визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно, за словами джерела Bloomberg, знайомого з розслідуванням.

Репресії США проти порушників торговельних санкцій поширюються і на світ мистецтва, оскільки влада відстежує твори, куплені або продані надбагатими російськими магнатами. Про це сьогодні повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме із розслідуванням.

Наразі через повістки федеральні прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних американських аукціонних будинків передати багаторічні записи. Мета – визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно.

Bloomberg зазначає, що серед тих, проти кого ведеться розслідування, російські олігархи Андрій Мельниченко, Віктор Вексельберг і Роман Абрамович, а також український мільярдер Ігор Коломойський.

Після вторгнення росії в Україну Сполучені Штати розширили санкції, спрямовані проти російських бізнесменів і компаній, пов'язаних з путіним. Це призвело до конфіскації їхних активів: від яхти в південній частині Тихого океану до творів мистецтва у французькій галереї. Як інформує видання, міністерство юстиції США також планує заарештувати таунхаус у Грінвіч-Віллидж, який пов'язують з російським мільярдером Олєгом Дєрипаскою.

За словами Жоржа Ледермана, адвоката, який спеціалізується на справах про злочини у сфері мистецтва та конфіскації активів, репресії стали результатом кращої координації між Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, яке наглядає за санкційним списком, і прокуратурою, яка намагається зупинити відмивання грошей.

В останні місяці прокурори Мангеттена звузили фокус своїх запитів, запитуючи про конкретні твори мистецтва, придбані багато років тому, а також про деяку нерухомість. Так, магнат з виробництва добрив Мельниченко, чиї статки оцінюються Bloomberg у $12,7 млрд, придбав у 2009 році "Басейн із німфами" Моне за 40,9 млн фунтів стерлінгів. Під приціл потрапив також другий за величиною виробник сталі в росії та ексвласник лондонського ФК "Челсі" Абрамович – його колишня дружина Дар'я Жукова була російською колекціонеркою.

Видання також згадує британського бізнесмена Грема Бонем-Картера, якому в жовтні було пред'явлено звинувачення в спробі вивезти твори мистецтва, що належать Дерипасці, який перебуває під санкціями США. У 2008 році використовуючи підставну компанію Дерипаска придбав 18 творів мистецтва на нью-йоркському аукціоні. Твори мистецтва зберігалися в нью-йоркському сховищі, поки посередник не спробував вивезти їх з країни 2021-го.

Про Коломойського деталі розслідування Bloomberg не розкриває.