Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути "хаосу"

Нова система має запрацювати у листопаді.

Німеччина та Франція повідомили Брюсселю, що біометричні перевірки на кордоні ЄС не готові до впровадження.

Про це пише Financial Times.

Авіакомпанії та аеропорти попереджають про “хаос” для мандрівників, якщо неперевірена система запрацює через шість тижнів.

Найбільші країни ЄС хочуть, щоб Європейська комісія терміново відмінила свій план запуску програми 10 листопада. Берлін та Париж кажуть, що головна комп’ютерна система не зможе впоратися з однією з найбільших змін у прикордонних процедурах блоку.

“Система в’їзду і виїзду” або EES вимагатиме від усіх громадян країн, які не входять до ЄС (зокрема британців) і вперше відвідують блок, зареєструвати в імміграційному пункті аеропорту свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя.