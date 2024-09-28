Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути "хаосу"

28 вересня 2024, 17:13
Низка країн ЄС хоче відтермінувати біометричні перевірки на кордоні, щоб уникнути
Фото: Укрінформ
Нова система має запрацювати у листопаді.
Німеччина та Франція повідомили Брюсселю, що біометричні перевірки на кордоні ЄС не готові до впровадження.
 
Про це пише Financial Times.
 
Авіакомпанії та аеропорти попереджають про “хаос” для мандрівників, якщо неперевірена система запрацює через шість тижнів.
 
Найбільші країни ЄС хочуть, щоб Європейська комісія терміново відмінила свій план запуску програми 10 листопада. Берлін та Париж кажуть, що головна комп’ютерна система не зможе впоратися з однією з найбільших змін у прикордонних процедурах блоку.
 
“Система в’їзду і виїзду” або EES вимагатиме від усіх громадян країн, які не входять до ЄС (зокрема британців) і вперше відвідують блок, зареєструвати в імміграційному пункті аеропорту свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і зображення обличчя.
 
Європейська комісія повідомила FT, що попри роботу над запуском прикордонних перевірок відповідно до напрацьованого алгоритму, розгортання системи є “складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені”.
 
Торгові органи, які представляють авіакомпанії та аеропорти в Європі, заявили, що пасажири можуть зіткнутися з “масовими перебоями” через значно довші процедури на кордоні.
 
Три країни ЄС, яких найбільше торкнуться зміни, ‒ Німеччина, Нідерланди та Франція ‒ досі не оголосили про свою готовність впровадити перевірки.

 

війна в УкраїніРосіяросія окупантикордон

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється