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Низка країн ЄС підписали листи про наміри спільно працювати над розробкою певних типів озброєнь

19 листопада 2024, 21:07
Низка країн ЄС підписали листи про наміри спільно працювати над розробкою певних типів озброєнь
Фото: Укрінформ
Ідеться про співпрацю у чотирьох галузях.
19 листопада низка держав-членів ЄС підписали листи про наміри співпрацювати у чотирьох сферах, що стосуються виробництва певного типу озброєння.
 
Про це йдеться на сайті Європейського оборонного агентства.
 
Серед галузей:
 
  • інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона (домовились про співпрацю 18 держав); 
  • радіоелектронна боротьба (14); 
  • баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе) (17); 
  • бойовий корабель (7).
 
Обсяг цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель до середньострокової модернізації та удосконалень і довгострокового розвитку майбутніх можливостей. Проєкти можуть бути реалізовані через EDA або через постійне співробітництво.
 
Європейське оборонне агентство опублікувало також дані, які показують, що витрати на оборону держав-членів ЄС у 2024 році мають досягти 326 млрд євро, що становитиме 1,9% ВВП блоку. Порівняно з 2021 роком витрати зросли більш ніж на 30%.
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