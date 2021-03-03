ОАЕ першими з країн можуть досягти колективного імунітету від COVID-19 завдяки активній вакцинації

ОАЕ незабаром може стати першою країною, що досягла колективного імунітету від COVID-19, оскільки вакцинацію від коронавірусу там пройшла більшість населення, повідомив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на експертів у сфері охорони здоров'я.

"За цілеспрямованих зусиль уряду в боротьбі з пандемією ОАЕ незабаром може стати першою країною, в якій виконали вакцинацію всього населення, досягнувши завдяки цьому колективного імунітету", - заявив Фуад ар-Рахаль, фахівець із невідкладної медичної допомоги в міжнародній лікарні Bareen, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними наукового онлайн-видання Our World in Data, ОАЕ посідають друге місце за темпами вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Згідно з останніми даними, на сьогодні понад 60% жителів ОАЕ отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19.

Національне управління з надзвичайних ситуацій, у свою чергу, написало у Twitter, що "станом на сьогодні ОАЕ змогли надати понад 6 млн доз" препарату від коронавірусу. Отже, за даними управління, вакцину змогли отримати понад 3,6 млн осіб.

На думку експертів, влада ОАЕ також своєчасно вжила всіх заходів для боротьби з пандемією.

"Від початку пандемії ми бачили, що уряд ОАЕ вживає всіх запобіжних заходів у сфері охорони здоров'я і дотримується міжнародних рекомендацій щодо запобігання і стримування поширення (COVID-19 - ІФ), а також лікує інфікованих COVID-19", - наголосив ар-Рахаль.

"Завдяки інформуванню суспільства і дотриманню протоколів безпеки й охорони здоров'я ми помітили, що з часом рівні інфікування стали більше контрольованими", - додав він.

Лікар зазначив, що в ОАЕ також швидко реагували в питанні отримання вакцин.

"Коли вакцини від COVID-19 пройшли клінічні випробування і були схвалені для використання, ОАЕ були однією з кількох країн, які запустили національну програму вакцинації", - пояснив аль-Рахаль.

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