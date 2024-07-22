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ПОЛІТИКА

Обама не підтримав кандидатуру Гарріс на президентських виборах – New York Post

22 липня 2024, 16:26
Обама не підтримав кандидатуру Гарріс на президентських виборах – New York Post
Барак Обама. Фото: whitehouse.gov
Експрезидент є одним із найшанованіших лідерів партії, тож з його думкою там рахуються.

Кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс на роль кандидата на президентських виборах від Демократичної партії не підтримав колишній американський президент Барак Обама.

Про це повідомляє New York Post.

Натомість він сподівається, що "сині" оберуть неназваного "видатного кандидата", прогнозуючи, що "найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах". 

"Я вважаю, що бачення Джо Байдена великодушної, процвітаючої та об’єднаної Америки, яка надає можливості кожному, буде повністю продемонстровано на з’їзді Демократичної партії в серпні, — наголосив Обама. — І я очікую, що кожен із нас буде готовий нести це послання надії та прогресу вперед у листопаді та далі". 

ЗМІ наголошує, що Обама — один з найбільш шанованих лідерів Демократичної партії. Відсутність його підтримки може зашкодити кандидатурі Гарріс та непрямо заохотити нових кандидатів. До того ж серед "синіх" дехто також вважає, що віцепрезидентка може ще більше знизити шанси партії перемогти на виборах 5 листопада. 

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден офіційно заявив про вихід з президентських перегонів 2024 року. Натомість він підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс для участі у виборах від Демократичної партії. 

ОбамаВибори СШАКамала Гарріс

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