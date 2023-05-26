Обговорять додаткову підтримку України: Блінкен вирушає до Швеції, Норвегії та Фінляндії

Там він закликатиме рф до відповіді за агресію та попросить країни підтримати Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить поїздку до Швеції, Норвегії та Фінляндії з 29 травня по 2 червня. Він обговорюватиме можливості надання нової допомоги Україні.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Держсекретар Блінкен вирушить до Швеції, де він разом із міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником США Тай буде співголовою четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС. Там він закликатиме рф до відповіді за агресію та попросить країни підтримати Україну.

"З 31 травня по 1 червня держсекретар Блінкен перебуватиме у Норвегії, де він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.

У Норвегії він також обговорить додаткову підтримку України. Вже на початку червня Блінкен відвідає Фінляндію, де планує виступити з промовою в Гельсінкі.

Він висвітлить усі аспекти стратегічної невдачі російської агресії проти України, а також постійні зусилля щодо підтримки захисту Україною своєї території, суверенітету та демократії у прагненні до справедливого та міцного миру.