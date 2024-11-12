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ПОЛІТИКА

Обіцянка Трампа завершити війну в Україні стикається з опором з обох сторін – The Times

12 листопада 2024, 15:30
Обіцянка Трампа завершити війну в Україні стикається з опором з обох сторін – The Times
Трамп буде змушений випробувати свої навички у веденні переговорів у спробі домовитися між Зеленським і путіним.

Ніхто, мабуть, навіть сам Дональд Трамп, не знає, як саме новообраний президент США планує виконати свою обіцянку завершити війну в Україні протягом одного дня після вступу на посаду. Трамп зробив ставку на свою зовнішньополітичну репутацію, прагнучи якнайшвидшого припинення війни, але його обіцянка припинити війну в Україні зіштовхується з опозицією з обох сторін.

Про це пише The Times.

Перешкод на шляху до миру багато. У 2022 році Зеленський підписав указ, який забороняє Україні вести переговори з росією, поки путін перебуває на посаді президента. Він також заявив, що Київ може формально поступитися територією росії, лише якщо такий крок буде схвалений на загальнонаціональному референдумі, що, судячи з опитувань громадської думки, є малоймовірним.

Однак Вашингтон надав переважну більшість військової допомоги Україні, і Трамп припустив, що припинить американську допомогу, якщо Зеленський відмовиться вести переговори про припинення вогню з кремлем. Такий крок майже напевно призведе до припинення широкомасштабного українського опору на полі бою, стверджує кореспондент.

"Хоча Трамп матиме більше важелів впливу на Зеленського, незрозуміло, які стимули він може запропонувати путіну, щоб змусити його припинити своє вторгнення", — пише Беннетс.

путін заявив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо Україна відмовиться від чотирьох областей на півдні та сході країни, а також від Криму. Він також вимагав, щоб Київ офіційно відмовився від будь-яких планів щодо вступу до НАТО. Після перемоги Трампа на виборах він не дав жодних ознак того, що готовий пом'якшити свої вимоги.

"Жоден західний лідер, включно з Трампом, не має плану завершення війни, який був би хоча б віддалено прийнятним для путіна", — написала Тетяна Станова, російський політичний аналітик, у статті для аналітичного центру Карнеґі.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп може розпочати непублічні переговори з росією щодо війни в Україні ще до своєї інавгурації у січні наступного року.

Владімір ПутінДональд Трамппереговоривійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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