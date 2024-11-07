"Обійми з путіним не допоможуть". Зеленський звернувся до учасників зустрічі Європейської політичної спільноти

Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти

Президент України звернувся до саміту Європейської політичної спільноти, що проходить в Угорщині. Він наголосив, що концепція "мир завдяки силі", яка раніше доводила реалістичність та ефективність, зараз необхідна знову.

Про це ідеться у Tellegram президента.

Володимир Зеленський сказав, що, хоч і мав вчора хорошу та продуктивну розмову з лідером президентських виборів Дональдом Трампом, "ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії". Президент додав, що з часу липневого саміту Європейської політичної спільноти відбулася ескалація війни: Північна Корея відправила свої війська вбивати європейців.

Також лунало багато розмов про необхідність піддатися путіну і відступити, піти на поступки.

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на «поступки» перед путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого", – сказав він.