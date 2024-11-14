Облігації України підскочили, оскільки інвестори ставлять на те, що Трамп припинить війну – FT

Зростання доларового боргу є малоймовірною "торгівлею Трампа" і відбувається лише через кілька місяців після величезної реструктуризації.

Суверенні облігації України різко зросли в ціні, адже інвестори ставлять на те, що нова адміністрація США домагатиметься якнайшвидшого припинення війни з росією.

Про це пише міжнародна газета Financial Times.

Видання повідомляє, що за останній місяць облігації, номіновані в доларах, подорожчали на 12%, сподіваючись, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і Україна може розплатитися з кредиторами.

Стрибок цін на українські облігації стався через те, що ставки, пов'язані з новою адміністрацією, захлеснули світові фінансові ринки.

Раніше Трамп заявив, що припинить війну в Україні "протягом дня" після повернення в Білий дім, хоча й не уточнив, як саме це буде зроблено.

Перегони тривали понад два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію боргу на суму понад 20 мільярдів доларів у рамках однієї з найшвидших і найбільших операцій із врегулювання суверенного боргу в сучасній історії.

Власники облігацій роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від територій, втрачених під час війни, і що її економіка швидко відновиться в найближчі роки.

Українські облігації з терміном погашення у 2036 році за останній місяць подорожчали з 44 до 49 центів за долар. Так звані "варанти ВВП" - боргові цінні папери, випущені в рамках старої реструктуризації боргу, які виграють від відновлення зростання в країні, - подорожчали ще сильніше.