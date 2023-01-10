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ПОЛІТИКА

Оборонні відомства країн Балтії обговорюють спільні закупівлі зброї та допомогу Україні

10 січня 2023, 16:58
Оборонні відомства країн Балтії обговорюють спільні закупівлі зброї та допомогу Україні
Фото: epa/vostock-photo
Країни Балтії в останні роки активно співпрацюють з НАТО у галузі повітряної поліції військово-морських сил, спільних навчань і підготовки офіцерів.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви сьогодні і завтра проводять зустріч для обговорення спільних закупівель оборонних засобів для свого регіону.

Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

"Планується, що міністри обговорять придбання і розвиток спільних можливостей, включно із системами HIMARS, а також підготовку до червневого саміту НАТО у Вільнюсі", – йдеться в повідомленні.

Країни Балтії в останні роки активно співпрацюють з НАТО у галузі повітряної поліції військово-морських сил, спільних навчань і підготовки офіцерів у Балтійському оборонному коледжі.

Також під час зустрічі міністри оборони цих країн обговорюватимуть допомогу Україні.


Українавійнакраїни Балтіїдопомога Україні

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