Обов’язково відповімо росії на цей та всі інші удари – Зеленський про нічну атаку

Внаслідок нічної атаки рф 4 людини загинули і 16 отримали поранення, повідомив глава держави.

Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою.

Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що всі служби залучені, відбувається розбір завалів.

“На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих”, – повідомив президент.

За його даними, всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

“Обов’язково відповімо росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності”, – пообіцяв Зеленський.