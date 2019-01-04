Образи на адресу виборців кандидата лише мобілізують його електорат, - ОПОРА

"Від образ частина виборців іде в тінь і не заявляє про підтримку певного кандидата"

Образи на адресу виборців кандидата у президента України тільки мобілізують його електорат.

"Це (образи - ред.) можна навіть розцінювати, як перешкоджання вільному волевиявленню шляхом обману, погроз та залякування (стаття 157 Кримінального кодексу). Це і є погрозо чи залякування, коли вас "хейтять" публічно, наприклад, що у вас низький рівень IQ, якщо ви підтримуєте цього кандидата. Очевидно, що від образ частина виборців іде в тінь і не заявляє про підтримку певного кандидата, бо її вже залякали чи образили. Що це викликає? Це мобілізує", - сказала Айвазовська, повідомляє "Громадське".

Вона також порадила штабу Зеленського більше комунікувати, а також представити ідеї та програму, а штабу Порошенка - виражати менше ненависті та образ.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала 90.70% протоколів і згідно з результатами, 15,98% виборців проголосували за Петра Порошенка і 30,26% віддали голоси за Володимира Зеленського.