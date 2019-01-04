Образи на адресу виборців кандидата лише мобілізують його електорат, - ОПОРА
"Це (образи - ред.) можна навіть розцінювати, як перешкоджання вільному волевиявленню шляхом обману, погроз та залякування (стаття 157 Кримінального кодексу). Це і є погрозо чи залякування, коли вас "хейтять" публічно, наприклад, що у вас низький рівень IQ, якщо ви підтримуєте цього кандидата. Очевидно, що від образ частина виборців іде в тінь і не заявляє про підтримку певного кандидата, бо її вже залякали чи образили. Що це викликає? Це мобілізує", - сказала Айвазовська, повідомляє "Громадське".
Вона також порадила штабу Зеленського більше комунікувати, а також представити ідеї та програму, а штабу Порошенка - виражати менше ненависті та образ.
Нагадаємо, що ЦВК опрацювала 90.70% протоколів і згідно з результатами, 15,98% виборців проголосували за Петра Порошенка і 30,26% віддали голоси за Володимира Зеленського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію