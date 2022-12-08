Обшуки які провели у приватному будинку Трампа пов’язані з матеріалами про ядерну зброю – ЗМІ

Серед предметів, які шукали агенти ФБР під час рейду в понеділок у резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді, були секретні документи, які стосуються ядерної зброї

Проведення обшуків ФБР у приватному маєтку експрезидента США Дональда Трампа пов’язано з підозрами, що він міг незаконно вилучити з Білого дому документи з чутливою інформацією про ядерну зброю США.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

"Серед предметів, які шукали агенти ФБР під час рейду в понеділок у резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді, були секретні документи, які стосуються ядерної зброї",- зазначається в повідомленні.

Це вказує на глибоке занепокоєння урядовців щодо інформації, яка, на їхню думку, може знаходитися в клубі Мар-а-Лаго Дональда Трампа та «потенційно загрожує потрапити в чужі руки», пише видання.

У публікації також зауважується, що рішення звернутися до суду для отримання ордера на обшук у маєтку експрезидента ухвалив особисто генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Експерти стверджують, що матеріали про ядерну зброю є особливо чутливими й зазвичай доступні лише невеликій кількості членів уряду. Оприлюднення подробиць про американську зброю може мати високу цінність для розвідок іноземних держав, які прагнуть знайти способи протидії цим системам.

Як повідомлялося, кілька днів тому експрезидент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук у його будинку в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Пізніше американські ЗМІ зазначили, що команда Трампа намагається отримати політичну вигоду з цієї події.Про