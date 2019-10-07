Обстріл вантажівки на Донбасі: Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп
"Це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі", - сказав Зеленський, повідомляє "Громадське".
Глава держави зазначив, що цей обстріл продемонстрував, "хто саме насправді не хоче миру на Донбасі".
"Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна", - наголосив президент.
Зеленський доручив начальнику генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп", а також жорстко реагувати на провокації бойовиків проти мирних жителів та військовослужбовців.
Зазначимо, що президент підтвердив, що під обстріл попала колона з новим очільником Донецької облдержадміністрації Павлом Кириленком.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.
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