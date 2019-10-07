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Обстріл вантажівки на Донбасі: Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп

Глава держави зазначив, що цей обстріл продемонстрував, "хто саме насправді не хоче миру на Донбасі"
Президент України Володимир Зеленський назвав спробою зірвати Мінський процес обстріл вантажівки біля селища Гранітне на Донеччині, внаслідок якого загинув військовий. Також він доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп бойовиків.
Обстріл вантажівки на Донбасі: Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі", - сказав Зеленський, повідомляє "Громадське".

Глава держави зазначив, що цей обстріл продемонстрував, "хто саме насправді не хоче миру на Донбасі".

"Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна", - наголосив президент.

Зеленський доручив начальнику генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп", а також жорстко реагувати на провокації бойовиків проти мирних жителів та військовослужбовців.

Зазначимо, що президент підтвердив, що під обстріл попала колона з новим очільником Донецької облдержадміністрації Павлом Кириленком.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні вдень загинув український військовий, ще один службовець ООС дістав поранення.

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10 07 2019 19:26
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