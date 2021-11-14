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Обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44%

У січні-жовтні 2021 обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44%, до 37,8 тисячі тонн порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44% Фото: sfs.gov.ua

Про це повідомили enkorr в Консалтинговій групі "А-95", зазначає Економічна правда.

Так, транзит дизельного палива за десять місяців знизився на 51% - до 28,2 тис. т, з яких 17,8 тис. т - з Білорусі до Молдови, 8,7 тис. т - з Литви до Молдови та 1,5 тис. т - з Росії до Польщі.

Перевезення бензину до Молдови зросло на 48%, до 8,4 тис. т, при цьому в березні 2021 р. транзит через територію України не здійснювався. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії склали 1,2 тис. т.

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14 11 2021 15:27
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